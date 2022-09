Mercoledì 14 settembre 2022 - 17:59

Roma, Durigon (Lega): Ater, more per un miliardo

Zingaretti spieghi

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 set. (askanews) – “Una gestione che produce un miliardo di morosità è come minimo inadeguata. Ed è essere lusinghieri. Soprattutto, non basta andare a Tor Bella Monaca per coprire l’inadeguatezza raccontata oggi dal Messaggero. Zingaretti si ricordi che prima di essere in campagna elettorale, exit strategy facilona per un governatore che da 10 anni devasta il Lazio, è alla guida della Regione”. Così il deputato della Lega e coordinatore del partito nel Lazio, Claudio Durigon, a poche ore dal sopralluogo del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a Roma a Tor Bella Monaca.“Si ricordi del ruolo, spieghi come ha deciso di amministrare i beni pubblici che appartengono, lo ricordiamo, non al Pd ma a tutti i cittadini. Per fortuna, a breve archivieremo del tutto questa pagina politica non all’altezza del Lazio”.