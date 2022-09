Mercoledì 14 settembre 2022 - 15:52

Roma, assessore Catarci: grazie a Gualtieri stop a pedaggio A24

"Se ci sarà non sarà grazie a chiacchiere delle destre"

Roma, 14 set. (askanews) – “La destra è imbrogliona e non si smentisce mai. In campagna elettorale fa dichiarazioni contro il pagamento del pedaggio della A24 a cui sono sottoposti gli abitanti del Municipio Roma VI mentre fino a pochi mesi fa difendeva la gestione che li ha imposti”. Così in una nota Andrea Catarci candidato al Senato per l’Alleanza dei Democratici e Progressisti nel collegio Roma 03 (Municipi III, IV, V, VI).Questi, secondo Catarci, “sono i fatti da non dimenticare: il Governo ha revocato la concessione della A24/A25 a Strada dei Parchi per gravi inadempienze relativamente a sicurezza ed efficienza, la Regione Abruzzo a guida FdI anziché lavorare per il cambiamento ha espresso preoccupazione per la decisione”. Invece, continua Catarci “se sarà confermata la revoca attualmente in discussione al Tar dopo il ricorso della concessionaria, si potranno davvero cancellare i pedaggi nella tratta urbana, poiché si passerebbe a una gestione Anas senza margini di profitto: anziché i 160 milioni precedenti ne basterebbero 120 e parte dei 40 restanti potrebbero essere utilizzati per rinunciare alle entrate della tratta urbana, circa 18 milioni, ponendo fine alla vessazione dei pendolari del quadrante est di Roma e dintorni”.La Giunta comunale e il sindaco Gualtieri, “in collaborazione con il Governo e con Anas, si sono già mosse in questa direzione, con serietà, senza ipocrisie e senza attendere il voto – conclude Catarci -. L’importante risultato per gli abitanti del Municipio Roma VI è davvero a portata di mano ma non certo per le chiacchiere e le ipocrisie delle destre”.