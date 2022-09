Mercoledì 14 settembre 2022 - 14:09

Papa in Kazakhstan: prego per Ucraina. Convertire spese armi in aiuti

Non rassegniamoci mai alla guerra, dialogo unica strada

Città del Vaticano, 14 set. (askanews) – “La gratitudine al Signore per il santo popolo di Dio che vive in questo grande Paese si unisce a quella per il suo impegno a promuovere il dialogo, e si trasforma in invocazione di pace, pace di cui il nostro mondo è assetato. Penso a tanti luoghi martoriati dalla guerra, soprattutto alla cara Ucraina. Non abituiamoci alla guerra, non rassegniamoci alla sua ineluttabilità”. Un nuovo appello per la pace e per il popolo ucraino è venuto da papa Francesco dal Kazakhstan, dove è in visita da ieri.Al termine della messa celebrata nel piazzale antistante all’Expo Grounds di Nur-Sultan, salutando la chiesa locale e i fedeli raccolti, Francesco ha chiesto: “soccorriamo chi soffre e insistiamo perché si provi davvero a raggiungere la pace. Che cosa deve accadere ancora, quanti morti bisognerà attendere prima che le contrapposizioni cedano il passo al dialogo per il bene della gente, dei popoli e dell’umanità?”, si è chiesto.“L’unica via di uscita è la pace e la sola strada per arrivarci è il dialogo”. Francesco ha quindi detto parlando a braccio di “aver appreso con preoccupazione” del riaccendersi di tensioni nell’area caucasica.“Continuiamo a pregare perché il mondo impari a costruire la pace, -ha poi detto – anche limitando la corsa agli armamenti e convertendo le ingenti spese belliche in sostegni concreti alle popolazioni. Grazie a tutti coloro che credono in questo, grazie a voi e a quanti sono messaggeri di pace e di unità!”.