L’estate sta finendo: arrivano temporali, vento e crollo termico

Nucleo freddo dalla Scandinavia: minime quasi invernali

Roma, 14 set. (askanews) – Adesso abbiamo una data: il 17 settembre l'Estate 2022, caldissima, opprimente, siccitosa, afosa e ovunque da record, finirà. E' previsto un tracollo delle temperature anche di 10-12°C, tireremo fuori i cappotti in questo weekend che sarà autunnale su gran parte dello Stivale e addirittura invernale sulle Alpi di confine con l'arrivo di qualche fiocco di neve oltre i 1700 metri.Il quadro sinottico, cioè la configurazione meteorologica generale a livello europeo, vede in queste ore il lento spostamento dell'ex-uragano Danielle dalla Spagna verso l'Italia: questo ciclone tropicale si era formato il primo settembre ad ovest delle Azzorre raggiungendo nei giorni successivi categoria 1 della scala Saffir-Simpson, la scala dell'intensità degli uragani, con venti fino a 150 km/h.La storia di Danielle resta affascinante perché in seguito, perdendo le caratteristiche tropicali, si camuffò in un'intensa perturbazione atlantica portando piogge abbondanti verso Portogallo e Spagna. Adesso l'ex-uragano Danielle, nettamente indebolito, arriva in Italia portando le prime piogge al Nord-Ovest e sull'Alta Toscana e da domani forte maltempo specie al Centro e sulla Liguria di Levante.Per Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, il responsabile dei 'cappotti' non sarà l'ex-uragano Danielle ma un'altra perturbazione. Infatti, dopo Danielle, scenderà verso l'Italia un nucleo freddo dalla Scandinavia responsabile del ribaltone atteso nel weekend. Tra la sera di venerdì 16 e la notte di sabato 17 irromperà la Bora ad est ed il Maestrale ad ovest, l'Italia sarà circondata da venti freddi settentrionali: trovando aria calda preesistente, acque del mare italiano ancora a 27°C, questo flusso provocherà temporali intensi dapprima al Nord e poi in estensione verso il resto della penisola.Vivremo un 17 settembre molto instabile, con temperature che crolleranno specie in montagna e nei valori massimi; sono attese anche grandinate e colpi di vento qualora la traiettoria dell'aria polare venisse pienamente confermata.La buona notizia è che il passaggio del fronte freddo, al momento, sembra molto rapido: domenica potrebbero tornare ampie schiarite e, complice l'attenuazione del vento, anche un leggero rialzo termico durante il giorno.Ma attenzione, meno vento e più schiarite rappresentano un'equazione che significa crollo delle temperature minime: domenica 18 settembre sono previste minime quasi 'invernali' al Nord e parte del Centro, dai 3 gradi di Bolzano, fino ai 6 di Siena o ai 9 gradi di Firenze, Milano e Roma. E con minime ad una cifra ecco spuntare il cappottino di settembre, uno straordinario capo di abbigliamento che tiriamo fuori all'improvviso dopo la pazza rovente estate da record di caldo del 2022.