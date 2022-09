Mercoledì 14 settembre 2022 - 09:43

L’Abruzzo in nomination per i “Wine star awards” di Wine Enthusiast

Come "regione dell'anno". In altre categorie candidati 3 italiani

CONDIVIDI SU:





















Milano, 14 set. (askanews) – L’Abruzzo è l’unica regione europea inserita da Wine Enthusiast tra i candidati dei “Wine star awards” promossi della celebre rivista statunitense. Con l’Abruzzo, nella categoria “Wine Region of the year 2022”, concorrono al premio Marlborough (New Zealand), Southern Oregon/Rogue Valley (Oregon, Usa), Uco Valley (Argentina) e SLO Coast (California, Usa).“Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento, che colloca il nostro territorio ai vertici di una così prestigiosa graduatoria” ha dichiarato soddisfatto il presidente del Consorzio tutela vini d’Abruzzo, Valentino Di Campli, aggiungendo che “il fatto di essere arrivati alla nomination conferma i frutti positivi del lavoro di promozione e di accreditamento dell’Abruzzo del vino in un mercato storicamente così importante a livello mondiale come quello statunitense, condotto in questi anni con costanza e determinazione attraverso una fitta attività di pubbliche relazioni, incoming e promozione del territorio”. “Questo traguardo avvalora anche le politiche agrarie promosse nella regione a partire dalla riorganizzazione dei disciplinari di produzione – ha concluso Di Campli – e ovviamente il grande lavoro che, in vigna e in cantina, le nostre aziende sono state capaci di sviluppare, facendo costantemente crescere la qualità dei nostri vini e ottenendo consensi sempre maggiori sia nel mondo della critica che nei diversi canali di distribuzione e tra i consumatori”.Le altre nomination di Wine Enthusiast per il vino italiano, sono quelle di Pasqua Vigneti e Cantine (Verona), e Vigneti Massa (Alessandria) nella categoria “European winery of the year”, mentre per la categoria “Wine executive of the year”, c’è Alessandro Angelini di “Etchica Wines”, importatore dei nostri vini in Usa, Canada e Asia. I vincitori saranno annunciati ufficialmente il prossimo 3 novembre e i trofei del “Wine Star Award” saranno festeggiati il 30 gennaio del prossimo anno.