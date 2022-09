Mercoledì 14 settembre 2022 - 20:54

Cultura, Fedriga: Pordenonelegge dimostra forza popolazione Fvg

Al via la rassegna

Pordenone, 14 set. (askanews) – Il modo in cui Pordenonelegge, dopo la pandemia, è riuscita a tenere duro e a rilanciare con caparbietà la manifestazione, rimboccandosi le maniche e dando un nuovo respiro internazionale al festival, incarna quelli che sono gli elementi che caratterizzano il dna di quanti vivono in Friuli Venezia Giulia. È questo in sintesi il concetto espresso dal governatore della Regione Fvg Massimiliano Fedriga in occasione della cerimonia di inaugurazione della 23.a edizione di pordenonelegge, la kermesse letteraria che ha preso il via oggi nel capoluogo della Destra Tagliamento e che si concluderà domenica.Alla presenza degli assessori regionali alla Cultura e al Patrimonio, del direttore della Fondazione pordenonelegge.it, del sindaco di Pordenone e del Console onorario della Repubblica ceca in Italia, il massimo esponente dell’Esecutivo ha voluto ringraziare gli organizzatori del festival per il grande lavoro svolto sino ad oggi. In particolar modo la Regione ha voluto porre in risalto come, pur nella difficoltà legata al periodo trascorso, la manifestazione sia riuscita a tenere la barra a dritta per uscire dalla tempesta; il teatro Verdi, pieno in ogni ordine di posto – è stato ricordato – è segno di un grande ottimismo della collettività che vede nella cultura una chiave per risollevarsi e ripartire.Facendo poi riferimento al simbolo della manifestazione di quest’anno, la spiga di grano che evoca la tragedia in corso in Ucraina, il governatore ha evidenziato la generosità del popolo del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto nelle abitazioni private molti profughi, insieme all’ospitalità che la stessa Regione ha garantito a molte persone scappate dai territori di guerra.