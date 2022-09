Martedì 13 settembre 2022 - 12:08

Wartsila: Regione Fvg aderisce a ricorso sindacati

Contestata la condotta antisindacale

Trieste, 13 set. (askanews) – La Regione Fvg ha aderito, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, al ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali contro la decisione di Wartsila di smantellare il sito produttivo triestino di Bagnoli della Rosandra. A darne notizia, in continuità con quanto annunciato il 7 settembre scorso al tavolo convocato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il governatore Massimiliano Fedriga e l’assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen.Si tratta, secondo i due esponenti dell’Esecutivo regionale, di un’iniziativa straordinaria e senza precedenti, che conferma la piena sinergia tra lavoratori e istituzioni nel tentativo di contrastare, denunciandone i profili antisindacali, la condotta della multinazionale finlandese. Tale azione amplia di fatto il ventaglio di interventi intrapresi dall’Amministrazione, sommandosi ai ricorsi già depositati per contestare l’illiceità dell’iter di delocalizzazione e l’incostituzionalità della specifica norma varata a livello nazionale: un impianto, quello di cui Wartsila intende avvalersi, che, secondo il governatore e l’assessore, sarebbe lacunoso sul piano del bilanciamento degli interessi e dei valori in gioco, a discapito non solo del Friuli Venezia Giulia ma dell’intero Paese.Alla luce di un tanto, la Regione rimarca quindi con forza la propria opposizione nei confronti di una procedura arbitraria, dagli effetti deflagranti sia per i lavoratori che per l’industria italiana nel suo insieme: un esercizio disinvolto della libertà di iniziativa economica, quello portato avanti da Wartsila, che, concludono governatore e assessore, calpesta diritti individuali e collettivi e rischia concretamente di porsi all’origine di pesanti ripercussioni sociali a livello nazionale.