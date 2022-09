Lunedì 12 settembre 2022 - 18:07

Musica, Cremonini Indoor 2022: nuova data a Bologna

Spettacolo nei palasport invernali di Roma, Bologna, Milano e Mantova

Roma, 12 set. (askanews) – Cremonini Indoor 2022: dopo il grande successo di Cremonini Stadi 2022, lo spettacolo di Cesare Cremonini continua nei palasport invernali nelle città di Roma, Bologna e Milano e Mantova.A fronte dell’enorme richiesta di biglietti, si aggiunge una quarta e ultima data anche a Bologna (11 novembre, Unipol Arena) per Cremonini Indoor 2022, andando a completare così il calendario del tour.Dopo la data zero di Mantova, lo show di Cesare Cremonini prodotto da Live Nation Italia, arriverà a Roma, Bologna e Milano per 4 appuntamenti in ogni città.I biglietti per la nuova data sono disponibili già da ora su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati.Il calendario del tour:Ottobre 2022 29 – Mantova, Grana Padano Arena (data zero) – SOLD OUTNovembre 2022 1 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT 2 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT 4 – Roma, Palazzo dello Sport 5 – Roma, Palazzo dello Sport 7 – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT 8 – Bologna, Unipol Arena 10 – Bologna, Unipol Arena 11 – Bologna, Unipol Arena – NUOVA DATA 13 – Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT 14 – Milano, Mediolanum Forum 16 – Milano, Mediolanum Forum 17 – Milano, Mediolanum Forum