Sabato 10 settembre 2022 - 18:18

“Giornate dei ghiacciai”: primo appuntamento a Peio (Trento) il 13-9

Si parlerà di impatto dei cambiamenti climatici

Milano, 10 set. (askanews) – Prende il via martedì 13 settembre nella sede del Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino, a Cogolo di Peio (Trento), le “Giornate dei ghiacciai”, ciclo di eventi organizzato dalla Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai in collaborazione con il MUSE-Museo della Scienza e rivolto principalmente agli enti territoriali e ai cittadini.Lo ha reso noto la Provincia autonoma di Trento, spiegando che “l’obiettivo è diffondere anche ad un pubblico ‘non specialista’ le conoscenze più avanzate su questi delicati ecosistemi, che caratterizzano in maniera così forte anche le montagne del Trentino, e che attraversano un momento di grande sofferenza”. La prima giornata sarà dedicata non a caso ai cambiamenti climatici, che stanno accelerando la fusione dei ghiacciai di tutto il mondo, resi sempre più sottili e fragili. Il tragico crollo in Marmolada quest’estate ne è stata una ulteriore prova: i ghiacciai sono al centro di una rapida evoluzione verso nuovi equilibri, a sua volta “sentinella” di cambiamenti anche più ampi nel contesto alpino.I lavori della giornata inizieranno alle 9.30 e nel pomeriggio è prevista una visita in val della Mite assieme alle guide del Parco. Per seguire l’evento in presenza è obbligatoria l’iscrizione, ma i lavori della giornata di Peio potranno essere seguiti anche in streaming dalla homepage della Provincia di Trento. Le “Giornate dei ghiacciai” proseguiranno in seguito con eventi periodici che coinvolgeranno i Parchi naturali del Trentino e tutti gli altri soggetti interessati, accendendo i riflettori di volta in volta su tematiche diverse.La Provincia autonoma di Trento ha poi annunciato che sono già fissati gli appuntamenti per il prossimo anno: il 4 luglio 2023 si affronterà il tema geomorfologico e paesaggistico degli ambienti glaciali a Caderzone Terme, nell’ambito del Parco Naturale Adamello Brenta, riconosciuto come Geoparco proprio in relazione alle sue valenze geomorfologiche. La storia nei ghiacciai è il tema della terza giornata, fissata per il 7 settembre 2023. Il contesto è quello del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino dove un ghiacciaio, quello della Fradusta, si è ridotto circa del 90 per cento nell’ultimo secolo.