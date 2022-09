Sabato 10 settembre 2022 - 15:35

Covid, in Abruzzo 542 nuovi positivi e un decesso

Nella provincia di Teramo il maggior numero di contagi

Pescara, 10 set. (askanews) – Sono 542 oggi in Abruzzo i nuovi positivi al Covid, sono stati eseguiti inoltre 1.264 tamponi molecolari e 3.272 test antigenici. Nel bilancio delle vittime si registra un deceduto (di 86 anni), mentre ci sono 552 nuovi guariti (514.432 da inizio pandemia), gli attualmente positivi sono 27.608 (-11, rispetto a ieri) di cui 109 ricoverati in area medica (-6) e 4 in terapia intensiva (+1).I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (126), Chieti (136), Pescara (111), Teramo (141), fuori regione (19), in accertamento (9).