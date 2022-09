Venerdì 9 settembre 2022 - 13:30

Veneto, Zaia: acque venete godono di ottima salute

Balneazione

Venezia, 9 set. (askanews) – “Le acque venete godono di una buona, anzi di un’ottima salute. Ce lo certificano i campionamenti periodici effettuati da Arpav che, anche in questi giorni di inizio settembre, premiano il buon lavoro di prevenzione eseguito dagli organi regionali evidenziando ancora una volta come il nostro Veneto sia attrattivo non solo per la sua storia, per la sua cultura e per la sua ricchezza gastronomica, ma anche per il suo ambiente, per il suo paesaggio con la sua terra e le sue acque”. Plaude il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla notizia che conferma il 100 per cento di conformità delle acque del Veneto. “Un risultato che ha consentito, sia ai residenti che ai numerosi turisti, di poter godere, in questa stagione estiva, non solo delle spiagge venete ma anche del mare, un mare splendido e pulito a detta dei controlli”. Durante la stagione 2022, Arpav ha prelevato 1044 campioni per un totale di 2088 analisi con il 100% di esito favorevole, con valori conformi ai limiti di legge per i due parametri microbiologici indagati escherichia coli ed enterococchi intestinali. “L’ottima qualità delle acque venete, frutto dell’attenzione che la Regione del Veneto rivolge sempre al tema dell’ambiente – sottolinea Zaia -, ha rappresentato un altro valore prezioso aggiunto per il successo che abbiamo riscosso in questa stagione estiva. Un successo che, ancora una volta, è merito del lavoro e della dedizione che continua sul nostro territorio”.