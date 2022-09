Venerdì 9 settembre 2022 - 17:20

Nelle ultime 24 ore 15.543 nuovi casi e 59 morti per il Covid-19 (tasso di positività 11,3%)

In calo i ricoveri: -13 in terapia intensiva e -133 in altri reparti

Milano, 9 set. (askanews) – Scendono a 15.543 i nuovi casi di positività Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 17.550 registrati ieri. In discesa anche numero di morti: sono 59 (contro gli 89 di ieri), cifra che porta a 176.157 il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia.Secondo quanto riferisce il bollettino quotidiano del Ministero della salute, il tasso di positività – calcolato sulla base dei 137.133 tamponi processati – si attesta all’11,3%, in discesa rispetto al 11,7% registrato ieri.Diminuisce anche la pressione sul sistema ospedaliero: i ricoveri in terapia intensiva scendono a 71 (13 in meno di ieri), e anche i posti letto occupati nei reparti ordinari risultano in calo: 4.017 in tutto, 133 in meno nel giro di 24 ore.Fcz/Int14