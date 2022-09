Venerdì 9 settembre 2022 - 13:31

Lazio, Europa Verde: Ue scrive a Cingolani su discarica Magliano

Intervento del consigliere regionale Marco Cacciatore

Roma, 9 set. (askanews) – “E’ significativo che la presidente della Commissione petizioni del Parlamento europeo abbia inviato una missiva al ministro della Transizione ecologica Cingolani per sottoporre alla sua attenzione le istanze sollevate dalla comunità di Magliano Romano a tutela del proprio territorio. La conversione della discarica di Magliano Romano da inerti a discarica di rifiuti non pericolosi sarebbe una violazione palese del Piano regionale rifiuti, che chiede autosufficienza di Roma e residualità delle discariche. La discarica poi non rispetterebbe le distanze dai siti sensibili fissate dal Piano. Se non fosse che, però, il Piano è stato modificato da emendamenti presentati in aula da diverse forze politiche trasversalmente. In particolare, da tutte le forze di centro destra rappresentate: a partire da FdI e Lega, che oggi si oppongono alla conversione”. Così Marco Cacciatore, consigliere regionale del Lazio di Europa Verde e presidente della Commissione Rifiuti della Pisana. “Le normative europee prescrivono chiaramente una gerarchia dei trattamenti che assegna alla discarica una posizione residuale. Inoltre, nel caso di Magliano, sono stati sollevati da parte dei Comitati seri dubbi, evidentemente congruenti anche per le Istituzioni UE, sulla conformità amministrativa delle procedure di autorizzazione della nuova discarica, in particolare riguardo alla Valutazione di impatto ambientale (Via)” ha spiegato Eleonora Evi, europarlamentare di Europa Verde. “Gli elementi specifici ostativi dell’insediamento della discarica sono quindi molteplici e si rivelano ogni giorno più evidenti”, concludono Evi e Cacciatore.