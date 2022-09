Venerdì 9 settembre 2022 - 19:16

Aggressione a 16enne nel napoletano, fermato coetaneo

Vittima resta in prognosi riservata, non in pericolo di vita

Napoli, 9 set. (askanews) – I carabinieri di Palma Campania (Napoli) hanno denunciato per lesioni aggravate un ragazzino del posto del 2006. Il minore sarebbe coinvolto nell’aggressione al sedicenne finito ieri all’ospedale di Nola in gravi condizioni. Sono ancora in corso accertamenti in merito al coinvolgimento e al ruolo di altri due ragazzi, verosimilmente minori. La vittima intanto rimane in prognosi riservata, non in pericolo di vita.