Giovedì 8 settembre 2022 - 17:35

Sono 17.550 i nuovi positivi al Covid19, ancora 89 decessi

Tasso di positività all'11,7%

CONDIVIDI SU:





















Milano, 8 set. (askanews) – Sono 17.550 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati in Italia dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore. I morti sono 89. A fronte di 149.497 tamponi il tasso di positività si attesta all’11,7%. In calo i ricoveri nei reparti di area medica, una persona in più ricoverata in terapia intensiva rispetto a ieri.