Giovedì 8 settembre 2022 - 11:39

Rifiuti, Tar conferma utilizzo discarica di Albano Laziale

Fino a metà novembre sito potrà restare aperto

Roma, 8 set. (askanews) – “Considerato che continua ad essere indimostrato che il conferimento in discarica disposto dagli atti impugnati sia causa di un eventuale aggravamento del danno ambientale, o di pregiudizio per la salute delle persone” e “che, come già rilevato” sia dalla Sezione che “dal Consiglio di Stato, la comparazione degli interessi, alla luce di ciò e in ragione della grave e persistente crisi legata alla gestione dei rifiuti, determina l’insussistenza del periculum in mora” e “che la complessità della fattispecie costituisce causa eccezionale per compensare le spese della presente fase cautelare tra tutte le parti” Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge la domanda cautelare.Così i giudici scrivono nell’ordinanza con la quale confermano l’uso della discarica di Albano Laziale fino a metà novembre. In particolare sono stati respinti i ricorsi presentati dai comuni interessati, Albano Laziale ed Ardea. I provvedimenti di Roma Citta Metropolitana furono attuati prima dalla sindaca Virginia Raggi nel luglio dello scorso anno e poi sono stati prorogati dal primo cittadino Roberto Gualtieri.