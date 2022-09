Giovedì 8 settembre 2022 - 12:20

Regione Lazio, D’Amato: la sanità cambia marcia

In provincia valorizziamo le nostre eccellenze

Roma, 8 set. (askanews) – “La Sanità del Lazio cambia marcia, anche in provincia valorizziamo le nostre eccellenze. Sono felice per l’isolano di 38 anni, gravemente malato, che dalla Sicilia si è rivolto all’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone per un delicato intervento al cervello di craniotomia e asportazione macroscopicamente completa del tumore”. Così l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato. “Un’operazione perfettamente riuscita che ha permesso al paziente, tre ore dopo l’intervento, di mobilizzarsi autonomamente ed essere dimesso nei tre giorni successivi. Un’ottima notizia per la sanità della Regione Lazio: qualche anno fa, queste operazioni nella provincia di Frosinone erano impensabili, oggi, invece, sono una realtà. Rivolgo i miei più sentiti complimenti per il lavoro svolto all’équipe medica del reparto di Neurochirurgia, diretto dal Dottor Giancarlo D’Andrea, e a tutti professionisti sanitari dello Spaziani che hanno accolto il giovane paziente, dal pronto soccorso alla sala operatoria”.