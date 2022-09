Giovedì 8 settembre 2022 - 18:09

Omicidio di via Poma, l’Antimafia: indagare sul gruppo sanguigno dell’assassino (e sul colpo al caveau)

La relazione della Commissione alla procura di Roma

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 set. (askanews) – Quando venne scoperto il corpo senza vita di Simonetta Cesaroni? Se lo chiede, di fatto, la commissione parlamentare Antimafia dopo l’acquisizione di atti e l’ascolto di alcune persone. La verifica sul delitto di via Poma, dove il 7 agosto del ’90 fu uccisa Simonetta Cesaroni, è stata fatta ‘al solo fine di incentivare la costituzione di una commissione di inchiesta’, ed il relativo documento istitutivo – si ricorda – era in corso di trattazione alla commissione giustizia della Camera dei deputati.‘Lo scioglimento delle Camere, del 21 luglio 2022, ha reso vano questo proposito – si sottolinea – ma ha comunque consentito a questo collegio inquirente di acquisire atti di rilievo che potrebbero essere di ausilio alla Procura di Roma per riconsiderare le prospettive di risoluzione di questo travagliato omicidio. Esso non solo destò scalpore mediatico notevole, ma costituisce, per certi versi, uno dei più clamorosi e sanguinari casi di femminicidio perpetrati in una momento storico particolarmente delicato, quale quello dell’estate del 1990’.La commissione parlamentare Antimafia in un capitolo della Relazione finale sulla propria attività trasmessa alla Procura di Roma, approvata all’unanimità, sottolinea in particolare di puntare l’attenzione sull’ora del delitto, perché ‘ritiene possibile riconsiderare’ – rispetto alla ‘scoperta effettiva del corpo di Simonetta Cesaroni, l’esatta sequenza e l’orario dei due gruppi di telefonate’. Senza spiegazione sono ‘quelle effettuate verosimilmente dal Vanacore, anche a Tarano, e, se del caso, quelle riconducibili ai dialoghi tra Simonetta Cesaroni e le signore Baldi e Berrettini, tra loro. Ciò al fine di rivalutare la possibilità di una più precisa fissazione dell’ora del delitto così da restringere in modo perentorio i possibili autori dell’omicidio in quel ristretto novero di persone’.Nelle conclusioni del documento trasmesso alla Procura di Roma l’Antimafia sottolinea che Simonetta Cesaroni conosceva il suo assassino: ‘Erano plausibilmente note alla vittima, almeno in termini di conoscenza superficiale od occasionale, o comunque in grado di apparire rassicuranti e non pericolose agli occhi della stessa Simonetta Cesaroni’. Inoltre – si aggiunge – il killer di Simonetta Cesaroni va cercato tra quanti ‘avevano la possibilità di ottenere un comodo punto di appoggio nel palazzo’ di via Poma, ‘tanto da trovarvi riparo immediatamente dopo il delitto’.E nelle conclusioni dell’accertamento svolto e inviato agli inquirenti della Procura di Roma l’Antimafia sottolinea che l’assassino di Simonetta Cesaroni ha ‘verosimilmente’ il ‘gruppo sanguigno di tipo A’. Nel documento si ricorda anche una puntata di ‘Chi l’ha visto’ dedicata al caso di via Poma dove una persona – con volto oscurato e le cui risposte sono state mandate in video con la voce contraffatta – sembrerebbe suggerire agli inquirenti l’opportunità di procedere ad una ulteriore verifica del gruppo sanguigno delle persone residenti nello stabile all’epoca dei fatti. E’ estremamente probabile che il killer sia di gruppo sanguigno A, ‘perché sarebbe altrimenti poco spiegabile che a tale gruppo sanguigno debbano essere ricondotte le macchie ematiche rinvenute su interno, esterno e maniglia della porta della stanza dove venne ritrovato il cadavere’. L’Antimafia ha acquisito il filmato della trasmissione e l’intero girato mettendolo a disposizione dei pubblici ministeri.Infine, secondo l’Antimafia, è necessario approfondire le indagini sul colpo al caveau. ‘Considerare l’ipotesi di più approfonditi atti investigativi, volti a valutare il possibile legame tra il furto nel caveau di cui fu vittima, tra gli altri, Francesco Caracciolo di Sarno, con gli uffici dell’Aiag e con il delitto cui si riferisce la presente sezione della relazione finale’, sottolinea la commissione Antimafia in un passo del documento trasmesso alla Procura di Roma sul caso del delitto di via Poma.Secondo l’organo parlamentare d’inchiesta tra le 147 cassette di sicurezza (su 900 presenti), oggetto del colpo risalente al luglio del 1999 e compiuto da Massimo Carminati ve ne era una riconducibile proprio all’avvocato Francesco Caracciolo di Sarno.L’episodio ‘da un lato renderebbe ancora più utile accertare quale fosse il contenuto sottratto da Carminati dall’altro, indurrebbe a ritenere che Caracciolo di Sarno avesse un ruolo di potere ed una riserva di influenza tutt’altro che trascurabili quando, nel 1990, avvenne il delitto Cesaroni’.A far partire le verifiche sull’avvocato Caracciolo di Sarno – si aggiunge – è stato un appunto scritto nel gennaio del 1992, e redatto da un commissario di polizia per il dirigente della Digos e con ‘dichiarazioni fondate su elementi raccolti nell’ambiente del quartiere Prati tra persone evidentemente informate dei fatti: tali elementi concernono la posizione dell’Avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, Presidente del comitato regionale dell’Aiag all’epoca dei fatti’.Insomma ‘dall’appunto emergerebbe che il Di Sarno, oggi deceduto, si trovava in Roma nelle ore del pomeriggio del 7 agosto’. E l’appunto – si sottolinea – che è stato redatto da un funzionario di pubblica sicurezza ‘sarebbe peraltro ancora oggi suscettibile di essere ascoltato su quanto ha memoria di aver recepito dai soggetti sentiti all’epoca – evidenzia tre fatti: che il Di Sarno era a Roma e non a Tarano, né ad accompagnare parenti all’aeroporto, come ha sempre dichiarato nel corso dei cicli di indagine e al processo Busco; che egli rientrò nello stabile presso il quale risiedeva, in via Largo della Gangia, n. 5, vicino pochi metri rispetto all’edificio di Via Poma ove è accaduto il delitto, nel pomeriggio del 7 agosto 1990; che lo stesso Francesco Caracciolo di Sarno ritenne opportuno rivolgersi in modo piuttosto inusitato alla portiera dello stabile di cui sopra, riferendo piuttosto artatamente, delle proprie intenzioni e segnatamente di essere in procinto di incontrare la figlia all’aeroporto di Fiumicino. La portiera, signora Bianca Limongiello, si sarebbe meravigliata di tale fatto poiché il Caracciolo era per solito di modi piuttosto alteri ed arroganti’.Viene riferito che a quell’altezza di tempo del pomeriggio in cui, più o meno si colloca il delitto, il Caracciolo avrebbe fatto ritorno in casa ‘con un pacco mal avvolto’ e con un visus definito come ‘affannato’.Inoltre, sarebbe riuscito dalla sua abitazione con una grossa borsa. ‘La Limongiello, interrogata solo il 31 maggio 2005, ha confermato alcune delle circostanze addotte dal commissario Belfiore nell’appunto redatto nell’inverno del 1992. In particolare ha senz’altro testimoniato la presenza dell’avvocato Caracciolo presso la sua abitazione, ubicata in via Largo della Gancia, nel corso della notte del 6 agosto. Anche Giuseppa De Luca – portiera di via Poma 2, moglie di Pietrino Vanacore – nella testimonianza dell’8 agosto 1990 aveva riferito di averlo visto la sera del 6 agosto presso lo stabile. Ambedue le testimonianze, se vere, dimostrerebbero che Caracciolo mentì reiteratamente asserendo di essere giunto a Roma da Tarano nel pomeriggio di martedì 7 agosto’.Una ‘acquisizione’ avrebbe indotto ‘la Commissione a considerare con maggior profondità e attenzione l’intera vicenda – se non fosse intercorso lo scioglimento delle Camere – dal momento che è stato depositato l’elenco nominativo delle cassette di sicurezza che furono oggetto di un celebre colpo messo a segno, tra gli altri, dal noto pregiudicato Massimo Carminati’, scrive ancora la Commissione Antimafia.‘Questi, nel luglio del 1999, riuscì a svuotare il contenuto del caveau della banca all’interno della città giudiziaria di Roma, a Piazzale Clodio. Si trattò di un’operazione eclatante i cui effetti, tuttavia, non sono stati debitamente compresi, almeno nella prospettiva degli equilibri di forza nel mondo della malavita della capitale. Non era tanto il provento di carattere economico ad interessare il criminale romano già appartenente ai NAR, ma probabilmente l’obiettivo di conseguire una efficace e fruttuosa capacità di ricatto nei confronti di una fitta congerie di persone dalla notevole influenza, con ruoli di prestigio e non di rado anche chiamati ad indagare o rendere giustizia, a vario titolo, su alcuni degli episodi di sangue più gravi della storia repubblicana’.‘Peraltro, il Carminati, di lì a poco, avrebbe affrontato il processo Pecorelli, per la morte del quale era sospettato in quanto autore materiale dell’omicidio. Delle 900 cassette di sicurezza presenti nel caveau della banca ne vennero aperte soltanto 147, a riprova dell’interesse non tanto per i valori contenuti, ma per i documenti ivi conservati. Che tra i 147 nomi che furono oggetto mirato del furto del caveau a Piazzale Clodio, vi fosse, quale proprietario di una cassetta di sicurezza, proprio Francesco Caracciolo di Sarno, è un fatto che da un lato renderebbe ancora più utile accertare quale fosse il contenuto sottratto dal Carminati; dall’altro – conclude l’antimafia – indurrebbe a ritenere che il Caracciolo di Sarno avesse un ruolo di potere ed una riserva di influenza tutt’altro che trascurabili quando, nel 1990, avvenne il tragico delitto di Simonetta Cesaroni’.Nav/Int14