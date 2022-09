Giovedì 8 settembre 2022 - 15:38

Nubifragi e frane in diverse Regioni, in Lombardia è ancora stato di emergenza

Segnalate anche due trombe d'aria, sul Lago di Garda e a Civitavecchia

CONDIVIDI SU:





















Milano, 8 set. (askanews) – Trombe d’aria, nubifragi, grandinate, frane, smottamenti e decine di interventi dei vigili del fuoco: sono gli effetti della fase di intenso maltempo che ha colpito diverse regioni d’Italia.Particolarmente critica la situazione del Comasco e nel Lecchese dove nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi in strade allagate nei centri abitati, soccorrendo diversi autisti in difficoltà. Nel Comasco le forti piogge, con accumuli anche di 110/120mm, hanno provocato frane e smottamenti che hanno colpito soprattutto il comune di Blevio, dove alcune strade sono state chiuse. Nel Lecchese nubifragi e grandine hanno bloccato alcune auto nei sottopassi, costringendo i vigili del fuoco al salvataggio di quattro persone. In alcune zone la grandinata è stata talmente intensa che le strade sono rimaste ricoperte da uno strato di ghiaccio spesso alcuni centimetri.E lo stato di allerta nella regione Lombardia è ancora in vigore. “La Sala operativa regionale è in costante contatto con i presidi territoriali interessati dal maltempo. È tuttora in vigore lo stato di allerta e pertanto si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione”, ha ha ricordato in una nota l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, dopo i nubifragi che si sono abbattuti nella notte scorsa in diverse zone del territorio lombardo.In particolare nella provincia di Como, a Blevio, si segnalano allagamenti diffusi causati dall’esondazione del torrente Pertus con trasporto di materiale; disagi anche lungo la SP 583 Lariana.A Como, segnalate frane su strada comunale via per Torno. È previsto in mattinata un sopralluogo da parte dell’UTR Insubria per la verifica delle condizioni. Disagi anche in provincia di Sondrio e Bergamo: segnalate frane a Taleggio e allagamenti a Rovere. A Lecco avviata la riapertura del raccordo Lecco Bellabio, mentre permane la chiusura della galleria San Martino per allagamento. Nessun danno invece in Lombardia per la tromba d’aria che si è abbattuta sulla parte veronese del lago di Garda.La Regione segnala che le “cumulate massime di pioggia” registrate nelle ultime ore sono state di 183 mm a Varese, 140 mm a Bergamo, 103 mm a Como, 98 mm a Sondrio, 92 mm a Lecco e 45 mm a Brescia.Un’altra tromba d’aria è stata segnalate da “IlMeteo.It” nella tarda mattinata: una nel Lazio, a Civitavecchia. Fenomeni “estremi”, avvertono gli esperti di metereologia, che “stanno diventando sempre più frequenti, anche sul nostro Paese” e che risultano “altamente distruttivi”.Forti temporali – segnala 3Bmeteo – hanno colpito ieri sera anche l’alto Piemonte per poi concentrasi sul Verbano, dove si sono registrati fenomeni di downburst con grandine, nubifragio e colpi di vento: alcuni alberi sono stati abbattuti, diversi sono stati gli allagamenti e molti i fulmini che hanno accompagnato il temporale. Il fronte temporalesco ha anche raggiunto parte del Triveneto, concentrandosi tra alta Val Padana e Prealpi e abbattendosi con violenza soprattutto sula provincia di Trento, con accumuli pluviometrici di oltre 60mm. Il ramo più meridionale del fronte si è spinto fino alla bassa Toscana e all’alto Lazio, in particolare nel Viterbese, provocando rovesci e temporali anche molto intensi, soprattutto sulle zone costiere e sulle prime aree interne. Gli accumuli pluviometrici notturni oscillano intorno ai 20/30mm, ma con locali picchi di quasi 100mm sulla zona di Livorno, colpita da un forte nubifragio.Fcz/Alp