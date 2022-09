Giovedì 8 settembre 2022 - 11:49

Maltempo, in Liguria chiusura allerta gialla anticipata alle 12

A Busalla caduti 24 mm di pioggia in 30 minuti

Genova, 8 set. (askanews) – In Liguria è stata anticipata alle 12 la cessazione dell’allerta gialla per temporali emanata ieri per il centro ed il levante della regione. Secondo Arpal, tra la serata di oggi e la prossima notte saranno comunque possibili rovesci e temporali localmente anche forti soprattutto sul centro-ponente della Liguria. Nella notte le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del settore centro-orientale e lo spezzino. A Busalla, in provincia di Genova, sono caduti 24.4 millimetri di pioggia in 30 minuti tra le 3 e le 3 e 30.