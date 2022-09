Giovedì 8 settembre 2022 - 18:46

Economia e finanza, Maggino (Aiquav): promuovano benessere collettivo

'Bene il Superbonus: bisogna rimettere al centro le persone'

Milano, 8 set. (askanews) – “Le riflessioni e le proposte che qui vengono presentate non sono solo interessanti dal punto di vista tecnico ma assumono un grande valore etico in quanto si pongono l’obiettivo di promuovere il benessere sistemico. Aver messo la vita dei paesi al servizio della crescita economica e degli equilibri contabili ha creato i disastri che sono sotto i nostri occhi. È arrivato il momento di mettere l’economia e la finanza al servizio del benessere di tutti”. Lo ha detto la professoressa Filomena Maggino, docente di Statistica Sociale presso l’Università La Sapienza di Roma e Presidente dell’Associazione Italiana per gli studi sulla Qualità della Vita (Aiquav), intervenendo all’evento “Oltre il superbonus, per un economia del benessere”, un’iniziativa promossa dal Vicepresidente M5S Mario Turco e dalla Senatrice Sabrina Ricciardi.“Ci sono misure, come nel caso del Superbonus – ha aggiunto – che incentivano e stimolano in un certo senso un processo di promozione del benessere collettivo, attraverso una forma di rigenerazione e riqualificazione dell’abitare. Noi tutti vogliamo, per il futuro che verrà, garantire alle presenti e future generazioni una vita più sana giusta, equa. Le strade sono molte, ma solo una può davvero guidarci nella via corretta, quella di rimettere al centro le persone”.