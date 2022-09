Mercoledì 7 settembre 2022 - 17:07

Toscana, dal 9 all’11 settembre a Querceta la Tenzone Aurea

Massima competizione nazionale di sbandieratori e musici

Firenze, 7 set. (askanews) – Dal 9 all’11 settembre Querceta diventerà per tre giorni la capitale italiana degli sbandieratori. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha voluto salutare il ritorno in Toscana di questo campionato nazionale, presentando la manifestazione a palazzo del Pegaso. Dopo oltre 20 anni (l’ultima volta nel 1999), la frazione del Comune di Seravezza (Lucca), torna a ospitare la Tenzone Aurea, massima competizione a livello nazionale di sbandieratori e musici. Le piazze del borgo si trasformeranno in campi di gara, dove sarà possibile ammirare le spettacolari esibizioni dei gruppi partecipanti.“Saranno giorni belli, che daranno l’occasione di far conoscere il territorio, la nostra storia e le nostre tradizioni, attirando tanti cittadini da più parti d’Italia -afferma Mazzeo- la Tenzone Aurea sarà anche un modo di costruire turismo e guardare con speranza al futuro, così come accade con le manifestazioni storiche e attraverso l’investimento sulla memoria e sulla nostra identità. Al Gruppo del Palio dei Micci il ringraziamento del presidente per l’impegno che ha permesso di riportare la Tenzone Aurea a Querceta”.