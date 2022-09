Mercoledì 7 settembre 2022 - 17:08

Toscana, a Montalcino la Settimana del Miele dal 9 settembre

Col patrocinio della Regione

Firenze, 7 set. (askanews) – Torna dopo due anni di assenza la Settimana del Miele di Montalcino, in calendario nel fine settimana dal 9 all’11 di settembre, organizzata da ASGA, Apicoltori Siena Grosseto Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana, Coldiretti Toscana, il Comune di Montalcino e Le Città del Miele. La Settimana del Miele (di fatto una intensa tre giorni) giunta alla 44a edizione, si svolgerà nei giardini adiacenti alla Fortezza e sotto ai loggiati di Piazza del Popolo.La mostra mercato, aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00, vedrà la presenza di una trentina di apicoltori espositori, che provengono non soltanto dalla Toscana, ma da tutt’Italia: Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e anche dalla Sicilia, regione che è mancata all’appello negli ultimi anni.“Siamo soddisfatti di questo ritorno perché per il mondo apistico italiano il binomio miele-Montalcino rappresenta per certi aspetti non solo la storia, ma l’evoluzione di quasi mezzo secolo delle dinamiche tecniche ed economiche riguardanti la produzione del miele italiano – dichiara Massimo Ciabini, presidente di ASGA e a sua volta apicoltore- purtroppo la forte siccità non ha consentito la fioritura dei campi coltivati a trifoglio, sulla, lupinella ed erba medica e di conseguenza la produzione del miele è stata molto bassa. Questo è il motivo per cui il rapporto e la collaborazione tra apicoltura e agricoltura a livello territoriale è fondamentale e non a caso ne parleremo durante il convegno di sabato 10 settembre “Il Futuro dell’apicoltura italiana: il caso Toscana” dove si tratterà proprio di cambiamenti climatici e agricoltura, sfide e opportunità per l’apicoltura del futuro.”