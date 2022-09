Mercoledì 7 settembre 2022 - 17:37

Esselunga porta “il valore del risparmio” in piazza a Milano

Evento il prossimo 8 settembre con Gerry Scotti in piazza Gae Aulenti

Milano, 7 set. (askanews) – Insegnare il risparmio coinvolgendo anche i più piccoli, che in tempi di inflazione alle stelle potrebbe tornare sempre utile. Il risparmio, infatti, è al centro dell’iniziativa di Esselunga che porterà Gerry Scotti in piazza Gae Aulenti a Milano giovedì 8 settembre per un appuntamento tra spettacolo e attualità. Con la collaborazione di Deborah Rosciani, voce nota di Radio 24, e il coinvolgimento del pubblico, tra aneddoti e luoghi comuni da sfatare, il conduttore affronterà questo tema così attuale.Nell’occasione sarà svelata un’installazione realizzata da Esselunga che rimarrà esposta in piazza Gae Aulenti fino all’11 settembre. L’appuntamento, promosso da Esselunga, porterà, inoltre, in alcune piazze di Milano, laboratori didattici dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni. Tra giochi e divertimento i più piccoli saranno guidati alla scoperta del valore del risparmio, in particolare mirato a limitare gli sprechi alimentari e a promuovere la cultura del recupero. I laboratori, realizzati da Madegus – Maestri del Gusto, sono gratuiti e si svolgeranno in piazza San Babila il 10, 12 e 14 settembre e in piazza XXIV Maggio il 9, 11, 13, 15 e 16 settembre. In entrambe le piazze saranno presenti altre due iconiche installazioni realizzate da Esselunga.