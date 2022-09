Martedì 6 settembre 2022 - 16:34

Piemonte, ricorso a privati per abbattere liste attesa sanità

Icardi: Convenzioni con strutture private

Torino, 6 set. (askanews) – “La convenzione con le strutture Pinna Pintor e Santa Caterina da Siena di Torino risponde alla volontà di superare le criticità sui tempi di attesa, mettendo in campo tutte le azioni possibili: (riorganizzazione delle sale operatorie in regime istituzionale; pianificazione di sedute operatorie extra-orario; utilizzo di prestazioni aggiuntive a favore del proprio personale dipendente disponibile”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, rispondendo a un’interrogazione oggi in Consiglio regionale.“Esattamente come hanno fatto anche altre aziende sanitarie piemontesi, l’Asl To4 ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta a strutture private e private accreditate per verificare la disponibilità di spazi e servizi utili per l’esecuzione di interventi chirurgici in elezione. Interventi che saranno eseguiti da chirurghi dipendenti dell’azienda sanitaria locale che hanno fornito un’ulteriore disponibilità”.L’assessore ha inoltre sottolineato che “il confronto con i sindacati e l’Asl è stato e sarà continuo nell’interesse degli assistiti e che permane la possibilità, anche in termini di budget, di finanziare ulteriori e nuove disponibilità manifestate dal personale interno”.Infine, per quanto riguarda le sale operatorie del presidio ospedaliero di Cuorgnè, l’assessore ha segnalato che, “al di là della consueta chiusura estiva, le sale sono operative 5 giorni su 5 e si è registrato, peraltro, un incremento di interventi rispetto al periodo pre-pandemico”.