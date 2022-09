Lunedì 5 settembre 2022 - 22:24

Gardaland, per la fine dell’estate una festa e l’Oktoberfest

Il parco: entro il 2022 torneremo ai livelli pre pandemia

Milano, 5 set. (askanews) – Per il parco Gardaland la stagione 2022 “si è rivelata finora decisamente positiva”. I numeri parlano di visitatori provenienti da tutta Italia – il 75% – ma anche di molti turisti stranieri, principalmente tedeschi, austriaci e svizzeri, per il rimanente 25%.L’obiettivo dichiarato è quello di tornare entro la fine della stagione 2022 ai livelli pre-pandemia, e per farlo Gardaland annuncia due nuovi eventi: sabato 10 settembre il parco ospiterà la prima festa di fine estate, “Gardaland Light Night”, con apertura prolungata fino alla 1 di notte, musica e giochi di luce. Da sabato 17 settembre avrà invece inizio “Gardaland Oktoberfest”, l’evento ispirato al tradizionale festival bavarese, caratterizzato da decorazioni a tema, show e un’offerta culinaria appositamente sviluppata. Nei giorni feriali l’orario di apertura sarà dalle ore 10 alle 17, mentre il sabato l’apertura si estenderà fino alle 21 e la domenica fino alle 20.