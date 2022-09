Domenica 4 settembre 2022 - 16:31

Mobilità estiva,Anas: traffico intenso ma scorrevole

nell'ultimofine settimana di rientri

CONDIVIDI SU:





















Roma, 4 set. (askanews) – Traffico intenso ma scorrevole sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in questo ultimo fine settimana di rientri contrassegnato dal bollino rosso. I maggiori flussi di traffico sono stati registrati in direzione nord e in corrispondenza dei grandi centri urbani, con circolazione sostenuta ma scorrevole; spostamenti in aumento anche in prossimità dei valichi internazionali di confine. Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato costantemente la situazione per prevenire qualsiasi disagio.Nella giornata di sabato il traffico è stato sostenuto ma scorrevole sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” con qualche rallentamento nella tarda mattinata, tra gli svincoli di Atena Lucana e Polla, in provincia di Salerno, a causa di un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli all’interno della Galleria Intagliata.Anche nella giornata di oggi, domenica 4 settembre, la circolazione è regolare lungo tutto la rete. Si segnala traffico sostenuto con qualche rallentamento in Lombardia sulla SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, verso il confine con la Svizzera, e in Sicilia sulla A29 “Palermo Mazara Del Vallo” nelle vicinanze di Palermo.Si ricorda che il divieto di transito dei mezzi pesanti resterà in vigore fino alle 22:00 di oggi. Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti e in previsione dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha provveduto a rimuovere, a partire dall’8 luglio e fino al 4 settembre oltre 500 cantieri, più della metà di quelli precedentemente attivi (oltre mille), con l’obiettivo di offrire un viaggio più confortevole e sicuro, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, ma anche di lungo raggio. La riduzione dei cantieri stradali Anas si inserisce nell’ambito del Piano concordato e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/piani-interventi).Sotto la supervisione h. 24 della Sala Situazioni Nazionale operano 21 Sale Operative territoriali (h24 e h12) tra cui quella dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che opera in affiancamento alla Polizia Stradale. Sulla rete stradale e autostradale, in regime di turnazione, sono presenti circa 2.500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento, l’assistenza agli utenti, il coordinamento delle attività tecniche e di gestione. Il personale ha a disposizione oltre 2.000 automezzi, di questi 1.100 dotati di telecamere, 1.234 pannelli a messaggio variabile e 6230 telecamere fisse.