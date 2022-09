Giovedì 1 settembre 2022 - 14:59

Covid: via libera dell’Ema a vaccini aggiornati per Omicron

Prodotti da Pfizer e Moderna per colpite la sottovariante BA.1

Milano, 1 set. (askanews) – Il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA ha dato il via libera l’autorizzazione dell’utilizzo due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il COVID-19.I vaccini autorizzati, riferisce l’Ema, sono Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, ossia versioni adattate dei vaccini originali Comirnaty (prodotto da Pfizer/BioNTech) e Spikevax (prodotto da Moderna) per colpire la sottovariante Omicron BA.1.Le due versioni aggiornate di vaccino sono entrambe destinate persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il COVID-19. Questi vaccini sono in aggiunta al ceppo originale di SARS-CoV-2.