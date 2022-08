Mercoledì 31 agosto 2022 - 15:58

Nelle ultime 24 ore 21.817 contagiati e 90 morti di Covid-19 (tasso di positività al 13%)

Il bollettino del ministero della Salute

Roma, 31 ago. (askanews) – In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21.817 contagiati da Sars-Cov-2 (ieri erano stati segnalati 31.088 nuovi casi), 90 morti a causa del Covid-19 (ieri erano stati 98) e 36.032 guariti. Lo riferisce il bollettino reso noto dal ministero della Salute.Nel bollettino si parla anche di un decremento di 13 unità nelle terapie intensive, con meno 336 ricoveri. I tamponi effettuati sono stati, invece, in totale 167.495.Il tasso di positività è al 13% (-1,8% rispetto alla giornata di ieri), mentre le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 140.331.166.Gci/Int14