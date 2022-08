Mercoledì 31 agosto 2022 - 18:35

Il nuovo anno scolastico tra cattedre da coprire, caro energia e timori per le ondate Covid

Si riparte senza le "disposizioni emergenziali" della pandemia

CONDIVIDI SU:





















Roma, 31 ago. (askanews) – Riparte la scuola. Il 1 settembre riprendono servizio negli istituti docenti e personale Ata, il primo atto ufficiale del nuovo anno scolastico. Lunedì prossimo, 5 settembre, saranno gli studenti della provincia di Bolzano i primi a tornare sui banchi, poi via via in tutte le regioni suonerà la prima campanella del nuovo anno: 12 settembre Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, provincia di Trento; 13 settembre Campania; 14 settembre Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria; 15 settembre Emilia-Romagna, Lazio, Toscana; 19 settembre Sicilia e Valle d’Aosta.Si ricomincia così tra antichi mali (cattedre da riempire e supplenze da assegnare, concorsi in itinere e precariato da smaltire), una probabile nuova guida al Ministero dell’Istruzione da individuare dopo le elezioni del 25 settembre (che dovrà gestire il rinnovo del contratto della scuola, l’avanzamento dei progetti del Pnrr e le riforme varate da Patrizio Bianchi, dal reclutamento alla formazione) e, all’orizzonte, i timori per la stagione autunno-inverno (il caro energia con ipotizzata stretta sui riscaldamenti e l’incognita di nuove ondate Covid).L’unica certezza di questo nuovo anno scolastico è che proprio lato Coronavirus si parte senza “disposizioni emergenziali”: quelle in vigore in ambito scolastico che esauriscono la loro validità il 31 agosto “e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023”, ha precisato nelle scorse settimane il MI.Si seguiranno le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, che “consentono di ‘prepararsi ed essere pronti'” in caso di nuova ondata, ma di fatto – almeno per questo inizio di anno scolastico – per gli studenti italiani le mascherine, la Ddi, il distanziamento e gli orari di ingresso/uscita differenziati saranno solo un brutto ricordo.LE PRINCIPALI NOVITA’ IN CAMPO COVID – Stabilendo che “da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione” si passa “a strategie di mitigazione” per “contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica”, il Ministero ha già diffuso un vademecum che fa chiarezza sulle misure di “prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico”, individuando anche “ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino”.Queste le principali novità.– Stop alle mascherine (solo per i “fragili”): rientro a scuola senza mascherine, escluse le persone “fragili” sia tra gli alunni (per loro “è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio”; i genitori “comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata”) che tra il personale scolastico (avrà “FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente”). Con “con sintomi respiratori di lieve entità e buone condizioni generali che non presentano febbre”, si precisa, “gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria”.– Torna il compagno di banco: non è più previsto il distanziamento tra gli alunni e quindi tra i banchi. Può tornare così il compagno di banco, anche se nella maggiorparte delle aule si continueranno ad usare i banchi singoli predisposti per il Covid.– Niente Ddi: gli alunni positivi non seguiranno più l’attività scolastica nella modalità della Didattica digitale integrata (“la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”).– A casa con oltre 37,5 di febbre: la permanenza a scuola degli alunni non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con Covid (Sintomi respiratori acuti tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria; vomito; diarrea; perdita di gusto o olfatto; cefalea intensa), temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, test per il Covid positivo.– Spariscono i termoscanner: per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo sullo stato di salute (come la misurazione della temperatura corporea) da parte delle Istituzioni scolastiche.– Salubrità degli ambienti: si raccomanda una sanificazione ordinaria (periodica) dei locali scolastici e straordinaria (tempestiva in presenza di uno o più casi confermati), oltre che un ricambio frequente d’aria.– Misure per i positivi: per le persone positive al Covid valgono le stesse regole ancora in vigore, ovvero isolamento e rientro a scuola con esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, al termine dell’isolamento.– Contatti con casi positivi: non sono previste misure speciali per il contesto scolastico: “Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate dal Ministero della Salute”.Sav/Int14