Mercoledì 31 agosto 2022 - 15:50

Covid, oggi 21.817 contagiati e 90 morti

Tasso di positività al 13,0% (-1,8%)

Roma, 31 ago. (askanews) – In Italia oggi ci sono stati 21.817 contagiati da covid, 90 morti con 36.032 guariti. Lo riferisce il bollettino reso noto dal Ministero della Sanità.Nel bollettino si parla anche di un decremento di 13 unità nelle terapie intensive con meno 336 ricoveri. I tamponi effettuati sono stati, invece, in totale 167.495.Il tasso di positività è stato del 13,0% (-1,8% rispetto alla giornata di ieri) mentre le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 140.331.166.