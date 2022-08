Martedì 30 agosto 2022 - 17:24

Toscana, presentato in Consiglio regionale il Giro del Valdarno

La grande classica del ciclismo toscano

Firenze, 30 ago. (askanews) – Lunedì 5 settembre appuntamento a Figline per la 44esima edizione del Giro del Valdarno, una grande classica del ciclismo toscano. Saranno 176 gli iscritti che si sfideranno su un tracciato di 170 chilometri che, come da tradizione, si concluderà in piazza Marsilio Ficino.La gara organizzata dal Gs Nuovo Pedale Figlinese in occasione della festa del Perdono di Figline, è una delle grandi classiche del panorama nazionale per le categorie Élite-Under 23. A inaugurare il programma delle due ruote sarà, domenica 4 settembre, il Piccolo Giro del Valdarno, 14esima edizione della corsa per la categoria allievi organizzata dalla Ciclistica Figlinese.Il presidente dell’Assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzo, ricorda “il patrocinio e il contributo economico che il Consiglio regionale ha assicurato alla manifestazione, appuntamento importante nel panorama ciclistico del settore giovanile a livello nazionale, una manifestazione che valorizza i giovani e da sempre aiuta ad emergere i talenti, poi diventati protagonisti, nel ciclismo professionistico italiano e mondiale”“Si tratta di un evento, che ormai si può definire storico, che aiuta a conoscere la bellezza del territorio del Valdarno, volano sportivo, ma anche per il turismo: e già siamo in linea con le presenze dell’edizione del 2019, l’ultima prima della pandemia. Il presidente del Consiglio regionale ha quindi rivolto un ringraziamento pubblico agli organizzatori, per l’impegno tanto più faticoso in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo”.