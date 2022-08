Martedì 30 agosto 2022 - 09:00

Mattmark, Zaia: una delle più terribili tragedie emigrazione

Nel 1965 88 morti, 56 italiani

Belluno, 30 ago. (askanews) – Il 30 agosto 1965, 88 operai, di cui 56 italiani (17 bellunesi) morirono sotto la valanga che investì il cantiere della diga in costruzione a Mattmark, in Svizzera. “Questa tragedia è tutt’oggi ricordata come una delle più terribili dell’emigrazione operosa – sottolinea Luca Zaia, presidente del Veneto -. Il drammatico epilogo della vita di onesti lavoratori che stavano solo cercando di costruire un futuro per sé e le proprie famiglie”.