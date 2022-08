Martedì 30 agosto 2022 - 18:35

Elezioni, gli appuntamenti M5s a Latina da oggi a venerdì

Tra gli ospiti: Ilaria Fontana, Roberta Lombardi e Fabio Massimo Castaldo

Roma, 30 ago. (askanews) – A pochi giorni dall’appuntamento elettorale, il M5S Latina torna nelle piazze della propria città per ricordare a tutti i cittadini quali sono le priorità di un gruppo politico che non si perde in sterili polemiche ma che parte dalla conoscenza del territorio e della sua storia, per proporre soluzioni e alternative concrete, nell’interesse della comunità.Importanti e rappresentativi della filiera politica di supporto all’attività del gruppo “Progetto Latina” gli ospiti che verranno accolti dal Candidato Sindaco Gianluca Bono e dall’ex Assessore comunale Transizione Ecologica, Marina, Ufficio Europa M5S Adriana Calì.Martedì 30 agosto dalle 18 alle 19:30. Anfiteatro di Piazza Moro – LatinaInterverranno: Ilaria Fontana (Sottosegretaria ministero Transizione Ecologica M5S); Marco Bella (Deputato M5S); Andrea Stabile (Intellettuale e saggista politico); Bernardo Bassoli (Responsabile del sito d’informazione “Latina Tu”). Modera Maria Grazia Ciolfi (Responsabile Rapporti Commissioni M5S Latina)Programma – G.Bono e A.Calì i primi nove mesi di consiliatura – Biodiversità ed economia circolare – Nucleare – Presentazione dei due ultimi libri di A.Stabile sulla storia politico-amministrativa recente di LatinaIn caso di maltempo l’evento sarà gentilmente ospitato dal locale MARACAIBO LATIN FAST FOOD, sempre in piazza Moro al n. 37Giovedì 1 settembre dalle 18 alle 19:30. Giardino della Biblioteca comunale, Via del Murillo n.1 – Latina Scalo.Interverranno: Roberta Lombardi (Assessore regionale M5S); Andrea Stabile (Intellettuale e saggista politico); modera Anna Sacchetti (Responsabile Relazione Esterne M5S Latina).Programma – G.Bono e A.Calì i primi nove mesi di consiliatura – Piano energetico regionale – Presentazione dei due ultimi libri di A.Stabile sulla storia politico-amministrativa recente di LatinaVenerdì 2 settembre dalle 17 alle 18:30. Parco Oasi verde “Susetta Guerrini” quartiere q4 Latina.Il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini: Fabio Massimo Castaldo (Parlamentare Europeo M5S); Valentina Corrado (Assessore regionale M5S); Gaia Pernarella (Consigliera regionale M5S); Andrea Stabile (Intellettuale e saggista politico). Modera Amedeo San Marco (Coordinatore M5S Latina).Programma – G.Bono e A.Calì primi nove mesi di consiliatura – Energy Recovery Fund – Politiche regionali sul Turismo – Ciclo dei rifiuti – Presentazione dei due ultimi libri di A.Stabile sulla storia politico-amministrativa recente di Latina