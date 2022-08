Domenica 28 agosto 2022 - 17:50

Turismo, Garavaglia: apertura Porta Santa a L’Aquila evento storico

Momento di rilancio per tutto territorio abruzzese

Roma, 28 ago. (askanews) – Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha partecipato oggi alla storica apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, il momento più importante della Perdonanza.Un evento eccezionale per L’Aquila anche in termini di promozione e rilancio per tutto il territorio abruzzese. Un simbolo di ripartenza per una terra ferita che non si è mai arresa.“Le immagini di papa Francesco che attraversa la Porta Santa resteranno nella memoria di ciascuno di noi rappresentando un momento storico di straordinaria importanza”, ha dichiarato Garavaglia. (Segue)