Papa: la pace si costruisce solo sul perdono

Messa sul sagrato della Basilica di Collemaggio in Abruzzo

Città del Vaticano, 28 ago. (askanews) – La pace si costruisce solo con il perdono. A ribadirlo è stato oggi Papa Francesco nel corso della sua omelia della messa celebrata sul sagrato della Basilica di Santa Maria in Collemaggio.“L’Aquila, da secoli, – ha detto Francesco nell’omelia – mantiene vivo il dono che proprio Papa Celestino V le ha lasciato. È il privilegio di ricordare a tutti che con la misericordia, e solo con essa, la vita di ogni uomo e di ogni donna può essere vissuta con gioia. Misericordia è l’esperienza di sentirci accolti, rimessi in piedi, rafforzati, guariti, incoraggiati. Essere perdonati è sperimentare qui e ora ciò che più si avvicina alla risurrezione. Il perdono è passare dalla morte alla vita, dall’esperienza dell’angoscia e della colpa a quella della libertà e della gioia. Che questo tempio sia sempre luogo in cui ci si possa riconciliare, e sperimentare quella Grazia che ci rimette in piedi e ci dà un’altra possibilità. Sia un tempio del perdono, non solo una volta all’anno, ma sempre. È così, infatti, che si costruisce la pace, – ha quindi sottolineato – attraverso il perdono ricevuto e donato”.