Domenica 28 agosto 2022 - 12:04

Papa Francesco in Abruzzo: preghiamo per l’Ucraina e tutti i popoli in guerra

Si ravvivi nel cuore dei responsabili il senso dell'umana pietà

Città del Vaticano, 28 ago. (askanews) – “Preghiamo per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della pace ravvivi nel cuore dei responsabili delle nazioni il senso umano e cristiano di pietà, di misericordia”. Lo ha detto papa Francesco prima dell’Angelus domenicale e al termine della messa celebrata da Collemaggio in Abruzzo dove è in visita pastorale.Gci/Int2