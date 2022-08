Domenica 28 agosto 2022 - 09:00

Papa atterrato a L’Aquila. Piccolo ritardo per problemi meteo

Atterraggio in Piazza d'Armi

Città del Vaticano, 28 ago. (askanews) – Papa Francesco è atterrato a L’Aquila dove si è recato per una visita pastorale. L’elicottero che lo ha trasportato in Abruzzo è atterrato in Piazza d’Armi in leggero ritardo per questioni legate al meteo e ad una leggera nebbia che questa matina ha avvolto il capoluogo abruzzese.