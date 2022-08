Domenica 28 agosto 2022 - 13:32

Papa a L’Aquila, Legnini: il suo messaggio ci ha toccato il cuore

"E ci invita alla riflessione e all'impegno"

Roma, 28 ago. (askanews) – “Pace e perdono sono le parole chiave del messaggio del Papa oggi alla 728a Perdonanza a L’Aquila. Consapevolezza della propria miseria e della bellezza della Misericordia: è ciò che le persone vivono a causa delle guerre, dei terremoti e di ogni altra catastrofe nel momento della sofferenza e come stimolo per la ripartenza”. E’ quanto ha dichiarato Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione nelle regioni terremotate, al termine della visita papale in Abruzzo.“Grazie Papa Francesco per un messaggio che tocca il cuore e ci invita alla riflessione e all’impegno”, ha poi concluso.