Venerdì 26 agosto 2022 - 16:10

Sono 740 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia

Dieci le donnne; Lombardia prima regione con 318, poi il Lazio (136)

Roma, 26 ago. (askanews) – Sono 740 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia. Sono 26 in più rispetto a martedì scorso. Lo comunica l’ultimo bollettino del ministero della salute aggiornato a oggi.I contagiati collegati a viaggi all’estero sono 201. L’età media è di 37 anni (con un range da 14 a 71 anni) e si conferma la netta preponderanza del sesso maschile: 730 i contagiati uomini, 10 le donne.La regione che presenta più casi di infezione è la Lombardia (318), seguita da Lazio (136), Emilia Romagna (75) e Veneto (49). Ferme a zero casi Calabria, Basilicata, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.Red/Nav/Int14