Peste suina, negativi i cinghiali trasferiti da parco La Spezia

Toti: saranno sottoposti ad altri esami batteriologici

Genova, 26 ago. (askanews) – “Sono tutti negativi al virus della peste suina i cinghiali che questa mattina sono stati trasferiti a Riccò del Golfo, in un’area privata di 2.380 metri quadrati. Gli ungulati saranno sottoposti nei prossimi giorni ad altri esami batteriologici e continueranno ad essere monitorati dal personale della Asl 5”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito al trasferimento dei cinghiali rinchiusi per 18 giorni nel Parco della Maggiolina a La Spezia.