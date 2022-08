Giovedì 25 agosto 2022 - 15:18

Coronavirus, nel Lazio 1.699 nuovi casi e 4 decessi

Le indicazioni per la quarta dose di vaccino

CONDIVIDI SU:





















Roma, 25 ago. (askanews) – Nel Lazio su 3.112 tamponi molecolari e 8.955 tamponi antigenici per un totale di 12.067 tamponi, oggi si registrano 1.699 nuovi casi positivi (-125), sono 4 i decessi (+1), 623 i ricoverati (-32), 41 le terapie intensive (+2) e +10.622 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%. Lo comunica l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, informando che i casi a Roma città sono a quota 768. Continua la discesa dei casi su base settimanale -22%, l’incidenza cala a 206 per 100 mila abitanti (era 261 la scorsa settimana). Il valore Rt è stabile a 0.82.Per la quarta dose di vaccino si consiglia: chiedi al tuo medico di medicina generale; prenota sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento; od inuna delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale; per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni”