Giovedì 25 agosto 2022 - 16:21

Coronavirus, in Piemonte 1.273 nuovi casi e 5 decessi

Tasso positività all'11,2% su 11.323 tamponi

Torino, 25 ago. (askanews) – I nuovi casi Covid-19 registrati in Piemonte oggi sono 1.273, con un tasso di positività dell’11,2% su 11.323 tamponi, di cui 10.865 test antigenici. I ricoveri in terapia ordinaria sono 313 (-1 rispetto a ieri), mentre i posti occupati in terapia intensiva sono 8 e resta invariato il numero rispetto a ieri. Sono stati accertati 5 decessi.