Vaiolo scimmie, presto in Liguria 1700 dosi del vaccino Jynneos

Saranno disponibili dalla prossima settimana

Genova, 24 ago. (askanews) – Sono in arrivo in Liguria 340 fiale da 0,5 ml del vaccino Jynneos contro il vaiolo delle scimmie, da cui si ricaveranno 1700 dosi sulla base della circolare ministeriale che prevede l’utilizzo di dosi da 0.1 ml per via intradermica. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che le dosi saranno disponibili dalla prossima settimana.“Tutto procede come programmato – ha affermato il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti – seguendo le indicazioni che sono arrivate dal governo. Le dosi che spettano alla nostra regione saranno a disposizione dei nostri ospedali nei prossimi giorni. Alisa, aziende e ospedali, i reparti di malattie infettive e di dermatologia – ha concluso Toti – stanno lavorando in sinergia per iniziare la fase della vaccinazione delle persone a rischio indicate dai criteri ministeriali”.