Mercoledì 24 agosto 2022 - 19:33

Trentino Alto Adige, muore escursionista su montagne Latemar

Caduto nel vuoto per circa venti metri

Roma, 24 ago. (askanews) – Un escursionista ha perso la vita sulle montagne del gruppo del Latemar, in Trentino Alto Adige. Secondo quanto ricostruito dal Soccorso Alpino il turista è precipitato nel vuoto, per circa venti metri, in direzione della ‘forcella dei Camosci´, non lontano dal rifugio ‘Torre di Pisa’. Sul posto è intervenuta anche la Guardia di Finanza.