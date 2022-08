Mercoledì 24 agosto 2022 - 14:08

Toscana, presentata la rassegna di musica classica dell’Elba

Dal 28 agosto all'11 settembre

Firenze, 24 ago. (askanews) – Soddisfazione per il livello ormai raggiunto da Elba isola musicale d’Europa, il festival internazionale d’eccellenza che mette assieme musica, arte e natura, è stata espressa quest’oggi, mercoledì 24 agosto, dal presidente della Regione Toscana nel corso della presentazione della rassegna di musica classica che si svolgerà dal 28 agosto all’11 settembre a Portoferraio e in altre località dell’isola d’Elba.Il presidente della Regione, Eugenio Giani, che si è complimentato con gli organizzatori incoraggiandoli nel lavoro artistico e culturale che da anni stanno svolgendo, ha evidenziato che la 26esima edizione, quest’anno, rinnova la propria originale vocazione al connubio tra musica, natura e storia.Il direttore artistico del festival, George Edelman, ha sottolineato che Elba isola musicale d’Europa è l’occasione ideale per chi desidera vivere un’esperienza autentica in cui il fascino del rito collettivo del concerto viene amplificato da palcoscenici naturali ed ineguagliabili, lontano dal rumore che sovrasta e condiziona il nostro tempo, all’insegna della semplicità e della bellezza.Alla conferenza stampa, oltre che a rappresentanti istituzionali elbani, ha partecipato anche il pianista Andrea Lucchesini che sarà uno dei principali protagonisti del concerto inaugurale.Il festival si svolgerà a Portoferraio con sede principale dei concerti alla Villa Romana della Linguella e in altri Comuni dell’isola d’Elba, in particolare a Capoliveri, Rio, Marciana e Marciana Marina. In tutto sono diciassette i concerti che, con oltre cento musicisti, si svolgeranno in quindici giorni di rassegna. E’ prevista la partecipazione straordinaria, tra gli altri, di Martha Argerich e di Mischa Maisky.