Mercoledì 24 agosto 2022 - 18:08

Roma, sfugge al controllo e ferisce carabiniere: arrestato

Il ragazzo, 19 anni, è stato arrestato

Roma, 24 ago. (askanews) – Si ferma ad un posto di blocco, ma resta con il motore accesso e poi nel tentativo di scappare a folle velocità si trascina dietro un carabiniere. Questo è quanto accaduto nella giornata di ieri a Tivoli Terme, alle porte della Capitale. Il protagonista della fuga è un ragazzo italiano di 19 anni che è stato poi arrestato in una cava di travertino sulla via Tiburtina dove era andato a finire con la macchina. Il giovane, a disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà presto sottoposto ad un processo per direttissima.