Covid, Figliuolo: obiettivo vaccini raggiunto

Solo 10 giorni di ritardo, possiamo assolverci...

Rimini, 24 ago. (askanews) – “Ringrazio ancora oggi Draghi per la fiducia che mi ha accordato nominandomi commissario. All’epoca elaborammo subito un piano che fissava le linee operative e l’obiettivo, che era di vaccinare l’80% della popolazione over 16 entro fine settembre. Quell’obiettivo è stato raggiunto 10 giorni dopo ma penso che possiamo assolverci per quel piccolo ritardo”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, già Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, intervenuto al Meeting di Cl, nel panel su “Campagne vaccinali-Riflessioni sulla pandemia”, insieme a Rezza e Bertolaso.