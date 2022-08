Mercoledì 24 agosto 2022 - 18:29

Covid, Bertolaso: con Figliuolo abbiamo cambiato pagina

E attacca Bertolao: "Personaggi senza competenza..."

Rimini, 24 ago. (askanews) – La pandemia, in una prima fase, è stata gestita “da funzionari e personaggi che non avevano alcuna competenza, né nell’ambito della logistica, né in quella organizzativa né di programmazione. Eravamo in mano a delle persone recuperate non si sa perché e per come a gestire la più grave emergenza del Paese dalla seconda Guerra mondiale”. Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia, ci va giù pesante contro l’ex commissario Domenico Arcuri.Accolto da numerosi applausi al Meeting di Rimini, Bertolaso ha aggiunto: “Poi è arrivato il nuovo governo e Figliuolo, un uomo con un metodo, con un criterio: organizzazione e programmazione. E siamo riusciti a portare la campagna vaccinale tra le migliori nel mondo, con punte di 500-600mila somministrazioni al giorno”.“Quando c’è un’emergenza – e questa è stata gigantesca – ha sottolineato – la democrazia deve vivere, ma deve vivere in funzione grazie a qualche figura di vertice che ci mette la faccia, che decide, che si assume responsabilità. Dal marzo 2021 abbiamo cambiato pagina, non solo grazie ai vaccini, ma perché ci siamo trovati in una situazione chiara. Figliuolo ci dava input, ci controllava, ci bacchettava se necessario. Questa è stata la gestione della campagna di vaccinazione massiva”.