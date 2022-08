Mercoledì 24 agosto 2022 - 17:45

Coronavirus, Toti: in Liguria già 76 mila quarte dosi di vaccino

"In arrivo 500 mila aggiornate per la variante Omicron"

CONDIVIDI SU:





















Genova, 24 ago. (askanews) – “In Liguria siamo in attesa del nuovo vaccino già aggiornato per la variante Omicron: 500 mila dosi che arriveranno nella nostra regione in tre step, il primo intorno a metà settembre. I liguri hanno sempre risposto con grande senso di responsabilità, basti pensare che ad oggi i vaccinati con tre dosi ammontano a oltre 1 milione di persone, quindi 3 persone su 4, mentre le vaccinazioni per la quarta dose sono 75.936, il 7,03% della popolazione over 12”. Lo spiega in una nota il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti.Al momento in Liguria le prenotazioni per le quarte dosi da parte degli over 60 sono 24.141. La circolazione del Covid, intanto, continua a diminuire e oggi si registrano 25 ospedalizzati in meno rispetto a ieri, con un’incidenza cumulativa ogni 100 mila abitanti che si attesta a 318 casi (279 a Savona, 349 a Spezia, 288 a Imperia, 268 a Genova).“Il trend in diminuzione della circolazione di impatto del Covid – sottolinea il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – sta continuando. Per quello che riguarda l’incidenza stiamo raggiungendo i livelli più bassi dall’inizio dell’anno. Per quanto riguarda il numero di casi positivi in ospedale, anche in questo caso il trend è in discesa continua: siamo a circa 30 nuovi positivi al giorno, su valori che sono quasi la metà del periodo più critico di questa ondata. Il calo – conclude Ansaldi – riguarda anche il numero di ricoverati in media intensità che nell’ultima settimana è passato da 368 del 16 agosto ai 291 di oggi e siamo a circa il 60% dei malati rispetto al picco di questa ondata”.